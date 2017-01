Båten kan gi deg overraskelser i vinterkulda

over halvparten av forsikringsskadene på båter i Norge skjer utenfor sesongen. Mange overlater båten til seg sjøl gjennom vinteren. I slike tilfeller vil det kunne oppstå skader som ikke dekkes av båtforsikringen. Da kan du bli sittende med hele regninga, sjøl om du er forsikret.

Skader som skyldes frost, snø og is dekkes ikke av kaskoforsikringen. Dersom båten skulle synke og man ikke har overholdt kravene til tilsyn, kan det få følger for forsikringsoppgjøret.

De fleste båteiere gjør en god jobb med sikring og tilsyn av båten, forklarer If skadeforsikring, men minner om plikten til å føre tilsyn med båten i vintersesongen.

Ikke tildekket med presenning

De fleste selskaper har unntak for skader som skyldes nedbør og frost. Det er derfor en klar forutsetning at båtene tildekkes på en god måte med presenninger, slik at disse typiske vinterskadene ikke oppstår. Likevel er det ikke noe problem å finne båter helt uten eller med utilstrekkelig tildekking, skriver If skadeforsikring.

Selvlensende båt

Forsikringsselskapene har mange meldinger om skade på selvlensende båter som ligger ute. Hovedårsaken til disse skadene er manglende tilsyn. Når selvlense-systemet tettes av blader, is eller annet, vil ikke båten tømmes for vann. Etter hvert fører nedbør til at båten blir liggende så lågt i vatnet at det i stedet kommer sjøvann inn gjennom lensesystemet. Tilsynsplikten er klart synliggjort i sikkerhetsforskriftene som er basis for forsikringsdekningen. Hvis det ikke er mulig å føre så godt tilsyn med båten at den holdes lens hele tiden, er det tryggest med opplag på land.

Vinteropphold utenlands

Noen båteiere flytter båten til varmere strøk for å kunne bruke den også i vinterhalvåret. Dermed har man samtidig reddet seg unna de belastninger båten normalt utsettes for i vinterhalvåret her hjemme. Her er det imidlertid viktig å sikre seg at båtforsikringen er utvidet til å omfatte fart utenfor de normale områdene som er med i en vanlig båtforsikring i Norge. Reglene står i forsikringsdokumentasjonen.

Kilde: If SKadeforsikring.

