To biler i trafikkuhell på Støren

Politiet meldte klokka 19.54 lørdag kveld at nødetater rykket ut til fylkesveg 630 ved Støren, mellom Håggåbrua og Prestteigen. To personbiler er involvert, og de står står til hinder for trafikken på stedet. Politiet opplyser klokka 20.15 at det er gjort forsøk på å flytte bilene. Ambulanse har vært på stedet for å sjekke de involverte, og ingen er meldt skadet.

Bilberging skal være undervegs, klokka 20.15. Politiet vil også komme til stedet.