Skaper åpenhet om tabubelagt sjukdom

– Vi vet at folk setter pris på oss. Å få denne prisen betyr så mye for oss, og jeg felte noen tårer da jeg fikk høre om det, sier Nina Rogneslien, som er leder for over 40 medlemmer i Mental Helse Midtre Gauldal.

Foreninga er 20 år i år, og fikk frivillighetsprisen for sin innsats for å skape åpenhet og forståelse for psykisk sjukdom, og at alle har en mental helse som skal ivaretas på best mulig måte. De har også lyktes med å skape god aktivitet, og har blitt en møteplass med låg terskel og stadig flere yngre medlemmer.

Gjør et viktig arbeid

Det var banksjef i Sparebank1 SMN, Karl Reinert Halsen, som foretok prisutdelinga under Gauldalens nyttårskonsert fredag kveld. Han sa Mental Helse Midtre Gauldal gjør et viktig arbeid, og skaper åpenhet rundt en sjukdom som fortsatt er tabubelagt. Prisen er en gavesjekk på 10.000 kroner.

– Halvparten av Norges befolkning vil i løpet av livet oppleve strev med psykiske plager. Det er stort behov for det viktige arbeidet Mental Helse i Midtre Gauldal gjør, sa Karl Reinert Halsen.

Leder i lokalforeninga, Nina Rogneslien, ser en positiv utvikling når det gjelder åpenhet rundt psykisk sjukdom.

– Det å kunne prate om psykisk helse er et stort skritt framover. Stadig flere melder seg inn i foreninga vår, og det å kunne møtes betyr veldig mye, sier Rogneslien.

Fredagstreff

Hver fredag har de treff på Aktiviteten på Støren. De arrangerer også turer, alt fra korte utflukter med grilling til langweekender ved Femund. Nina Rogneslien forteller at de fredag neste uke har invitert ordfører Sivert Moen, i anledning prisen de fikk.

– Da skal vi glede oss sammen og danse salsa, sier hun.

Gauldalens frivillighetspris ble delt ut for første gang i år, og er et tiltak satt i verk av Sparebank1 SMN og Trønderbladet. Juryen har bestått av kultursjef Arnfinn Solem og daglig leder i Trønderbladet Stig Mikkelsen.

