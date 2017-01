Klaget på smerter i nakken etter kollisjon

Sør for avkjøringa til Hovin støtte tre biler sammen fredag kveld. Bilene kjørte sørover, og uhellet ble meldt til politiet klokka 19.54. Det oppsto ingen store trafikale problemer, og politiet var ikke på stedet. To av bilene kunne ifølge politiet kjøre derfra etter at skademelding var skrevet, mens den tredje måtte ha bilberging. En kvinne klaget over smerter i nakken, og oppsøkte lege på egen hånd.

Politiets operasjonsleder kjenner ikke årsaken til sammenstøtet, men det var tett snøvær på dette tidspunktet.

