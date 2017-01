Flere hjort og rådyr påkjørt

Ved store snøfall trekker ofte viltet ned til veger som er lettere å forsere enn djup snø. Politiets operasjonssentral melder lørdag at flere hjort og rådyr er påkjørt, blant annet på Hovin og Singsås.

Elgstammen er økende i distriktet vårt, og leder i Melhus storviltforvaltning, Tor Heggberget, forklarte før jul at tiltak blir satt i verk for å unngå påkjørsler og ledelser for dyra. Les mer.

Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsker eget fareskilt for rådyr, og hevder at rådyr har andre trekkruter enn elg og hjort. Les mer.

Ved påkjørsel av vilt er det kommunens ettersøksgruppe som rykker ut. Mange vet ikke hvem som har ansvar i slike grupper, og de blir oppfordret til å kontakte politiet.

