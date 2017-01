Overlever Melhus lensmannskontor?

Fredag formiddag forteller Politidirektoratet hvordan nærpolitireformen skal bli, og det innebærer blant annet at det blir klart om Melhus lensmannskontor blir lagt ned slik politimester Nils Kristian Moe har foreslått.

Anbefalt lagt ned

Politimester Moe har anbefalt at Melhus lensmannskontor er blant dem som legges ned, mens Midtre Gauldal lensmannskontor er foreslått opprettholdt likevel. I kommunene sør for Trondheim har ordførerne kjempet for at politistasjon sør legges til Melhus, og ikke til Heimdal slik politimesteren ønsker.

Organiseringa av politiet er under omforming. Antall politidistrikter er redusert fra 27 til 12, og for et drøyt år siden ble Trøndelag politidistrikt dannet. Fra i høst skal politidistriktet framstå som en enhet når politisentralen i Steinkjer legges ned.

Mer ute

Hensikten med den nye politireformen er ifølge Politidirektoratet, at det skal et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor forteller at hun denne uka har 20 politifolk på kurs om politiarbeid på stedet.

- Mer skal skje ute på stedet, sier Brækken.

Når det har vært hendelser som trafikkulykker, skal politifolkene som rykker ut, ta opp forklaring fra vitner og andre på ulykkesstedet framfor å innkalle folk etterpå til lensmannskontoret.

Brækken mener at en må være åpen på at en mister noe og får noe i en omorganisering.

- Å få gode fagmiljøer og gode systemer er viktig, sier Brækken.

Under formannskapsmøtet i Melhus sist tirsdag, sa ordfører Gunnar Krogstad at Melhus vurderer å klage på Politidirektoratets avgjørelse om Melhus lensmannskontor blir vedtatt lagt ned og politistasjon sør ikke kommer sør for Trondheim. Ifølge ordføreren er det mulig å klage på prosessen. Krogstad fastholder at han mener at det har foregått en skinnprosess slik han har uttalt i Trønderbladet tidligere.

