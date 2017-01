Nå er det bestemt, Melhus lensmannskontor legges ned

I alt 126 av politiets tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes. Norge vil dermed stå igjen med 221 tjenestesteder, ifølge den endelige kuttlista i nærpolitireformen. Blant lensmannskontorene som legges ned er Melhus, Skaun og Klæbu. Midtre Gauldal lensmannskontor blir ikke lagt ned.

Slår ring om lensmannskontoret LO mener det er en tragedie om Melhus lensmannskontor blir lagt ned.

For lang reisevei

I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagte lensmannskontorer likevel skal videreføres. I Nordland politidistrikt berges Grane og Hattfjelldal lensmannskontor og Tysfjord lensmannskontor. Dessuten skal lensmannskontorene Smøla i Møre og Romsdal og Drangedal i Sør-Øst politidistrikt videreføres.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier de har gjort noen justeringer der det ble litt for langt mellom distriktene eller at for mange fikk for lang reisevei. Politidirektoratet har også vedtatt å opprette sju nye tjenestesteder: Evenes lensmannskontor (Nordland), Røst lensmannskontor (Nordland), Trondheim lufthavn lensmannskontor (Trøndelag), Bergen lufthavn politistasjon (Vest), Stavanger lufthavn politistasjon (Sør-Vest), Byremo lensmannskontor (Agder) og Magnormoen lensmannskontor (Innlandet).

De få påplussingene er også den eneste endringen som er gjort. Det blir altså ingen nedlegginger utover det som allerede er foreslått av politimestrene selv.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier de har gjort noen justeringer der det ble litt for langt mellom distriktene eller at for mange fikk for lang reisevei.

Tegnet kart

Politimestrene ble bedt om å selv tegne kart over hvordan de nye politidistriktene skulle se ut. I det første forslaget var så mange tjenestesteder fjernet at antallet havnet under minimumsgrensen som Stortinget hadde satt.

Politimestrene kom tilbake med revidert utkast, hvor det ble foreslått å legge ned 130 lensmannskontor. Forslaget gikk videre til Politidirektoratet, som altså har besluttet å redde fire kontorer fra nedleggelse.

Debatt om reisetid

I vurderingene av hvilke lensmannskontor som skal bestå og hvilke som skal bort, har man sett på blant annet kjøreavstand og utrykningstid, infrastruktur og spesielle forhold i politidistriktet.

Les også: Uenige om hvor politistasjon sør skal være

Debatten om politireformen har i stor grad handlet om avstander. Humlegård bekrefter at reisevei selvsagt har vært en viktig faktor når de har lagt puslespillet. Men det overordnede målet er å få til en bedre polititjeneste, noe han er overbevist om at innbyggerne vil få.