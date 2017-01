Godt i gang under nytt navn

Mandag i denne uka ble Hit the Gym på Melhus et 3T-senter. Hit the Gym på Melhus og Ranheim ble kjøpt opp av storebroren, veletablerte 3T, som har 32 års fartstid i Trøndelag.

3T kunne fortelle at de lenge har hatt lyst til å ha senter på Melhus, men at de har manglet lokaler.

Et overraskende salg

Salget kom overraskende på treningssenterets kunder, men også på de ansatte.

–Jeg var med og startet Hit the Gym, så dette var overraskende for oss. Vi visste ikke om det før på fredag, og på mandag skjedde overdragelsen, forteller Thomas Valø, som fortsetter som daglig leder på senteret på Melhus, også etter eierskiftet.

Han beskriver prosessen som veldig ryddig, selv om det gikk fort, og alle ansatte på treningssenteret på Melhus har fått fortsette i jobbene sine.

–Nå har det gått noen dager, og både jeg og de andre ansatte er veldig positive, smiler han.

Omleggingen av datasystemer har også gått greit. Nå er bookingsystemet klart, og resten av datasystemet er nesten fullt integrert med den nye eieren sitt.

Gamle og nye medlemmer strømmer til

Valø forteller om fornøyde kunder, som nå opplever at de ikke bare får lavere månedspris enn tidligere, men også kan trene på 14 andre sentre i Trøndelag for samme prisen. Eksisterende 3T-medlemmer slipper nå å kjøre til byen for å trene.

–Medlemmene er kjempefornøyde, og vi har hatt mer besøk enn vanlig. Det er jo mellom 250 og 300 melhusbygger som har trent på 3T på Rosten, forteller Valø.

Foran resepsjonen er det daglig lang kø av folk som ønsker å tegne nytt medlemskap, eller som vil bytte inn sine Hit the Gym-adgangsbevis, med nye.

Skjerper konkurransen

Valø tror konkurrenten Impulse vil kunne merke økt press med dette, men han tror ikke det vil være noe problem å ha to veletablerte treningssenter i Melhus sentrum.

–Impulse har gjort det godt i mange år, og vi har to ulike konsepter, sier Valø.

Treningstilbudet er foreløpig det samme som før, forteller Valø, men det vil nok skje en endring.

–På kort sikt blir det ingen endring, men 3T er veldig gode på gruppetimer, og mange av de klassiske 3T-timene kommer nok hit etter hvert, sier han.