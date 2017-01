Frykter ikke den nye konkurransen

Daglig leder for Impulse treningssenter i Thoragården, Mariann Brandmo, sier eierskiftet hos konkurrenten kom brått på, men at hun etter å ha fått tenkt deg litt om, tror dette kan bli veldig bra.

Ingen medlemsflukt

–3T har eksistert i alle år, også før Impulse kom, og at vi kan eksistere side om side, det vet vi jo fra før fra andre steder. Jeg er glad på melhusbyggens vegne, for det gode tilbudet de får. Nå er det ingen unnskyldning for ikke å trene, smiler hun.

Les også: 3T godt i gang

De har ikke merket noen medlemsflukt i løpet av den siste uka, og antallet medlemmer har heller ikke gått ned etter at Hit the Gym ble etablert.

–Det er noen ansikter jeg savner, det er det. Men alt i alt er medlemstallet stabilt, sier Mariann.

To ulike konsepter

Som vanlig har de også hatt en oppgang i antallet nyinnmeldinger etter nyttår, og daglig leder kan fortelle at mange av dem er tenåringer som fyller 16 år i år, og som endelig kan få eget medlemskap.

–Det er morsomt å se. De gleder deg! smiler Mariann.

Hun tror at de to konseptene Impulse og 3T er så forskjellige, at de ikke nødvendigvis tiltrekker seg de samme kundene.

–Jeg tror at de som har ønsket seg dansetimer allerede har vært på 3T på Rosten. De som er her hos oss nå, de ønsker å ha den treningen vi tilbyr, sier hun.

Les også: 3T er fortsatt på tomteleting

Fortsatt bemannet senter

Mariann forteller at det de har opplevd en del usikkerhet rundt i det siste, er avisoppslag om redusert bemanning på Impulse-sentrene.

–Det gjelder bysentrene. De har andre åpningstider, og er bemannet bare på kvelden. Vi har bemanning både på dag og kveld, og vi er her for å hjelpe til. Jeg gidder jo ikke bare stå til pynt! ler hun.

Og de har fortsatt gratis treningsveiledning, men satser også på mer bruk av personlige trenere.

–Det er noe vi satser på for at folk skal få en bedre trening. Det skal vi være gode på, sier hun.