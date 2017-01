Uenige om tunneldirektivet

Melhusordfører Gunnar Krogstad (Ap) mener det ikke stemmer at EUs tunneldirektiv, er så bestemmende for valg av hvilken E6-strekning i Trøndelag som skal tas først. Det sa han under et formannskapsmøte i Melhus sist tirsdag.

Uenig

- Nye Veier trodde det først, og det er avklart at det ikke er nødvendig. Det er nok å ha planer. Da stemmer det ikke det Torhild Aarbergsbotten sier om tunneldirektivet, sa Krogstad.

Krogstad sa dette da han skulle orientere om møtet ordførerne hadde hatt med Nye Veier for å få en forklaring på hvorfor E6 Melhus-Ulsberg kunne havne på 10. plass av 11 mulige på prioriteringslista. Trønderbladet skrev om møtet sist lørdag.

Kjemper videre for E6 Ordførerne mener at Nye Veier sitter med feil tall for hvor fort det går på dagens E6.

Ordførerne ønsket å høre om det er noe som kan øke den samfunnsøkonomiske nytten for denne E6-strekninga slik at den klatrer oppover på prioriteringslista. Krogstad sa under formannskapsmøtet at det må være årsdøgnstrafikken som er utslagsgivende for at Nye Veier vil bygge E6 Ranheim-Værnes først. Antall kjøretøy skal være høyere på E6 retning Værnes.

- Ikke avgjørende

- Det er nok riktig at tunneldirektivet alene ikke har vært avgjørende for at Nye Veier velger å starte bygging Ranheim–Åsen. Deres prioriteringer har vært følgende: «Ved første porteføljeprioritering ble det lagt vekt på følgende forhold: Hvor lønnsomme de ulike prosjektene er for samfunnet, ulykkesbelastning på strekningene, i hvilken grad de ulike strekningene kan bygges helhetlige og i lengre strekk, krav fra EU om sikring av tunneler–samt hvilken merverdi de gir for lokalsamfunnene", forteller stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H).

Aarbergsbotten mener at det må jobbes videre for å få fram den samfunnsøkonomiske nytten med E6 sør, og at det innebærer å få ned kostnaden og sikre at det foreligger riktige tall for blant annet ulykker.

2019

- Uansett så kommer vi oss ikke bort fra at norsk lov gjelder i praksis, og at tunnelene mellom Trondheim og Stjørdal må få ekstra løp. Oppstart av arbeidet må skje innen 2019 for at vi skal holde oss innenfor norsk lov. Vi vet også at ulykker i tunneler er av de alvorligste vi opplever. For eksempel tunnelbrannen i Gudvangatunnelen, har ført til at tunnelsikkerhet vektes mye høyere nå enn for få år siden, uttaler Aarbergsbotten.

Tunneldirektivet ble vedtatt av EU i 2004, og ble vedtatt av Stortinget i 2007. Forskrifta gjelder alle veier som har tunneler over 500 meter. På nåværende E6 mellom Melhus og Ulsberg er det ingen så lange tunneler. Men de to tunnelene på Støren er til sammen 500 meter.

- Samtykkeproposisjonen ble altså vedtatt av Krogstad sine partifeller i 2006. De samme partifeller vedtok en utsettelse på 5 år for at direktivet skulle være innfridd. De vedtok at siste frist for å foreta utbedringer etter direktivet var i 2019. Altså 12 år etter at direktivet var vedtatt innført, uttaler Aarbergsbotten.