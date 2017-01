Sauer får radiobjeller

Fylkesmannen gir 180.000 kroner til Lundadalen beitelag slik at beitelaget får dekket utgifter med radiobjeller på sauer. Bjellene skal gjøre det enklere for bøndene å få oversikt over tap av beitedyr som skyldes rovvilt.

Rovdyr

I området som er på Lundamo, går det ifølge beitelaget 550 søyer og 800 lam på utmarksbeite. Rovdyr er ikke et ukjent fenomen, og sauer er blitt angrepet av bjørn, ulv og gaupe. Fylkesmannen skriver i et brev til beitelaget at området ligger innenfor området med mål om ynglende gaupe.

- Erfaringsvis kan det også forekomme skadevoldende ulv, bjørn, jerv og kongeørn i store deler av Sør-Trøndelag, men det kan være vanskelig å avdekke at rovdyrene gjør skade på beitende sau i utmark.

Når sauen eller lammet har på radiobjelle, kan bonden følge dyrets bevegelser via GPS, mobilnett eller dataskjerm.

Akutte tiltak

Fylkesmannen viser i brevet til det er 3,4 millioner kroner til rådighet i Sør-Trøndelag til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i 2016. Årsaken til at beitelaget først nå får tilbud om støtte til radiobjeller, er at det ifølge Fylkesmannen har vært behov for mindre midler til akutte tiltak enn det som var avsatt til formålet selv om det har vært en god del rovdyraktivitet. Beitelaget søkte om støtte i februar i fjor.

Tre nye jervekull i Sør-Trøndelag I Sør-Trøndelag er det 20 ynglelokaliteter ifølge en forskningsrapport, og i 3 av dem er det født jervekull.

Radiobjellene skal gjøre det enklere å holde oversikt over beitedyrene, og Fylkesmannen mener at best mulig tilsyn er påkrevd for å utnytte utmarksbeitene maksimalt og for å redusere tap. Tilskuddet skal ifølge Fylkesmannen gå til innkjøp av radiobjeller, mens medlemmene i beitelaget selv må dekke driftsutgiftene.

