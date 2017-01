Nybakt butikksjef i bonuskonkurranse

Silje Slåen og samboeren Tom Roger Stamnli åpnet en splitter ny, stor Remabutikk på Støren i november.

Etter å ga gjennomgått sin første julesesong er Silje godt fornøyd.

–Vi var usikre på om kundene kom til å bruke oss til storhandel før jul, siden butikken er helt ny, men det gjorde de, sier hun fornøyd.

Rema 1000 lanserte det nye fordelsprogrammet «Æ» for sine kunder nylig, der de for første gang tar etter Coop og Norgesgruppen med bonuser til kunder.

Silje sier at Æ har blitt godt tatt imot av kundene, og at det faktisk har vært etterspørsel etter et fordelsprogram.

–Det er mange av våre kunder som handler med appen allerede, og vi skal ha stand i helga for å hjelpe folk, forteller hun.

Konkurransen om dagligvarekundene på Støren er allerede stor, med godt etablerte Extra og Kiwi, som har knivet om kundene i flere år. Med nye bonusordninger, blir ikke konkurransen mindre.

–Jeg håper alle tre lykkes med å drive gode butikker, og at dette får folk til å stoppe på Støren og handle - At folk tiltrekkes av det store tilbudet vi har, sier hun.

Hvordan konkurransesituasjonen er i dag, er det vanskelig å si noe om, sier hun, siden hun ikke har tall å sammenligne med.

Butikksjef Sissel Lorentzen ved Kiwi på Støren ønsker heller ikke å uttale seg om den nye konkurransesituasjonen foreløpig, siden det har gått kort til siden Rema kom til Støren.