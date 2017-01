Bare én med helstilling

Da Amund Losen Moholdt (22) fra Kvål var assistent i Melhus kommune, hadde bare 1 av 25 på arbeidsplassen som hadde 100 prosent stilling. Den ene var ikke Losen Moholdt, og han hadde fått en 17,9 prosent stilling.

Ufrivillig deltid

– Det var flere som hadde nesten hel stilling, men det var nok flere som ønsket å jobbe mer enn de gjorde. Ufrivillig deltid er et problem i kommunal sektor, og spesielt i kvinnedominerte yrker, sier Losen Moholdt.

Losen Moholdt er nå faglig ungdomssekretær i LO, og han er vararepresentant i Melhus kommunestyre for Arbeiderpartiet. Under kommunestyremøtet før jul, tok han opp temaet ufrivillig deltid da kommunestyret skulle drøfte kommunens arbeidsgiverstrategi.

– Det er ikke slik at jeg vil tvinge folk til å jobbe heltid om de ikke vil, men at de skal få muligheten. Tilbud om hel stilling handler om rekruttering av dyktige fagarbeidere. Det finnes eksempler på folk som tilbys bare 7 prosent stilling, sier Losen Moholdt.

Under kommunestyremøtet fortalte Losen Moholdt at vinneren av yrkes-NM for helsefagarbeidere, ble tilbudt 30 prosent stilling i hjemkommunen. Losen Moholdt foreslo under kommunestyremøtet på vegne av Ap, H og KrF at Melhus kommune skal jobbe for at hele faste stillinger skal være hovedregelen, og at medarbeidere skal tilsettes i hel stilling så langt det er mulig. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Arbeidsgiverstrategi

Kommunestyret fikk arbeidsgiverstrategien for Melhus kommune til behandling fordi rådmannen ønsket en rullering av den forrige som var fra 2009. Ifølge sakspapirene er det enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene at det er behov for videreutvikling og oppdatering av gjeldende arbeidsgiverstrategi. Rådmannen har satt ned ei partssammensatt arbeidsgruppe ned seks fra arbeidsgiversida og seks fra arbeidstakersida.

Gruppa ledes av personalsjef Jon Tore Dokken.

Dokken sier at tilbud om heltidsstillinger er ei problemstilling som kommunen hele tida jobber med.

– Det er mange hensyn å ta, og vi opplever at en del ønsker deltid. I utgangspunktet skal det ansattes i hele stillinger, sier Dokken.

Noen ansatte søker om å få gå opp i stilling om de har deltidsjobb, og Dokken forteller at det legges til rette for det om det er mulig når det lyses ut ledige stillinger.

– Vi skal sette i gang et arbeid der vi ser på utvikling i deltidsstillinger, og det er aktuelt å se på turnusordninger i forbindelse med prosjektet «100 år i eget hjem», sier Dokken.

Når det har vært diskusjoner rundt ufrivillig deltid, har kommunen ofte vist til at dersom flere skal få heltidsstillinger, må de jobbe oftere i helgene.

Personalsjefen sier at turnuser kan være et aktuelt tema.

Melhus kommune er for øvrig den største bedriften i Melhus, og har godt over 1000 ansatte.

