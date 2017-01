Ønsker å hjelpe kreftrammede

Elevene ved Lundamo ungdomsskole, klasse 9B, kan fortelle at alt begynte med at de ble satt i gruppe sammen i valgfaget Produksjon av Varige Tjenester. De hadde et vaffelsalg til å begynne med, og ble deretter ivrige på at de kunne samle inn penger på en annen måte også.

Russen er stolt over å få bidra Russen fra Melhus og Gauldal videregående skoler går fra dør til dør og samler inn penger til kreftsaken i neste uke.

Alle tre kjenner noen med kreft, og jentene forteller at de ble inspirert til å velge Kreftforeningen på grunn av det.

– Vi har veldig lyst til å hjelpe, for tenk om ingen ville hjulpet deg når det virkelig gjaldt?, spør Eirill Gylland.

Satser digitalt

Jentene tenkte først å dra med bøsser, men grunnet tidsbruk utover fritiden gikk jentene for løsningen med å ha en innsamling på nett.

– Det var en i kreftforeningen som tipset oss om at det kunne være lurt for oss å ha den digitalt, da slapp vi også å dra innover til byen for å hente bøssene, sier Rikke Bolland.

Her finner du den digitale innsamlingen.

Alt går til Kreftforeningen

Innsamlingsaksjonen startet forrige fredag og vil vare frem til 21. juni 2017. Til nå har elevene tjent inn 150,-, men håper på å få inn litt mer.

– Vi har veldig lyst til at flere skal overleve. Det er to tredjedeler av de med kreft som overlever, så vi ønsker å oppnå at det blir flere som overlever, sier Rikke Bolland.

– Hver og en person er bare et millisekund unna å dø av kreft, skyter Marie Øien inn.

Jentene legger trykk på at dette er en ekte link, og alt som kommer inn, går rett til Kreftforeningen, og at de har ingen mulighet for å ta ut noe til egenandel.