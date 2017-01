Vil bli motrøst til nordtrønderne

Ordfører Jan Håvard Refsethås i Holtålen kommune har tatt initiativ til at ordførerne fra Røros, Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal møtes på Støren på onsdag. Målet er å undersøke om de seks kommunene kan gå sammen i en felles region.

Felles røst

- Vi kan få til en felles røst utad, sier Refsethås.

Regionen er tenkt å være av samme type sammenslutning som Fjellregionen og Trondheimsregionen.

- Når det blir nytt Trøndelag fra 1. januar 2018, blir det enda viktigere for oss kommunene sør for Trondheim å få den oppmerksomheten vi fortjener. Mye fokus kan bli rettet mot aksen Trondheim-Steinkjer, og en ser hva som skjer med E6-bygginga, sier Refsethås.

Nye Veier har prioritert E6 Ranheim-Værnes og E6 Kvithamar-Åsen i Nord-Trøndelag, og samtidig har fylkestingene blitt enige om å prioritere elektrifisering av jernbanen i Nord-Trøndelag.

Om kommunesammenslåing

Refsethås understreker at målet ikke er å bryte ned de regionen som finnes fra før, men være en røst fra kommunene sør for Trondheim. Den nye regionen skal heller ikke ifølge Refsethås, være et alternativ til kommunesammenslåing eller en modell for en framtidig storkommune.

- Jeg tror vi uansett vil finne en form for samarbeid, og vi er nødt til å bli sterkere. Dette har med regionreformen å gjøre. Møtet på onsdag vil gi svar på om det blir en region eller et samarbeidsforum, sier Refsethås.

Les også: Bar Marit Bjørgen på gullstol

Sammenslåinga av de to trøndelagsfylkene kan føre til at mye oppmerksomhet blir rettet mot aksen Trondheim-Steinkjer, tror Refsethås. Samtidig peker han på at fylkesrådmannen fortsatt bor på Hovin selv om han skal pendle til Steinkjer. Imidlertid tror han at det kan mangle kunnskap om kommunene sør for Trondheim både i Trondheim og i Steinkjer.

- Vi er store på landbruk og lokalmat, opplyser Refsethås.

Mjøen er ansatt som fylkesrådmann for Trøndelag Melhusbyggen skal lede den nye fylkeskommunen, og han belager seg på å pendle mellom Hovin og Steinkjer.

Blant spørsmål en region med de seks kommunene kan ta for seg ifølge Refsethås, er samferdsel og næring.

Ferdig med kommunereformen

Melhusordfører Gunnar Krogstad orienterte om det kommende møtet på Støren under formannskapsmøtet i Melhus i dag tirsdag. Til Trønderbladet sier Krogstad at det ikke er aktuelt å slå sammen de seks kommunene, og han ser ikke dannelsen av en region som et alternativ til kommunesammenslåing.

- Vi er ferdig med kommunereformen, slår Krogstad fast.

Les også: Ble anbefalt sammenslåing på lang sikt

Krogstad opplyser at Melhus ikke har hørt noe mer fra fylkesmannen etter presentasjonen i fjor, der fylkesmann Brit Skjelbred anbefalte at Melhus slår seg sammen med Skaun og Midtre Gauldal i perioden mot 2025.

Melhus er den største landkommunen i Sør-Trøndelag, og mister trolig statusen som følge av at kommuner i Sør-Trøndelag slår seg sammen.