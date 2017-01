Slår ring om lensmannskontoret

Politimesterens anbefaling om å legge ned Melhus lensmannskontor, har fått styret i LO i Gauldal til å reagere. Styret har fattet en enstemmig uttalelse om at de er imot nedlegging av lensmannskontoret.

– Vi er dypt uenige i at lensmannskontoret skal legges ned, og det er viktig at vi slår ring om de fasilitetene som er, Det er en tragedie for kommunen om kontoret legges ned, sier leder Terje Pedersen.

Politistasjon sør

Pedersen sier at han rett og slett er sjokkert over at politimesteren har foreslått nedleggelse, og han mener at politistasjon sør ikke er en erstatning å snakke om.

– Politistasjon sør er i det blå slik godsterminalen og ny fabrikk for Norsk Kylling. Vi ønsker å beholde lensmannskontoret i Melhus. Vårt inntrykk er at folk har stor tillit til lensmannskontoret når det gjelder å ivareta sikkerheten til folk, og lensmannskontoret er serviceinnstilt. Når en tenker på hvor strengt det er når en skal ombord i et fly, burde det være politi til stede lokalt. Vi tenker også på økninga i kriminaliteten knyttet til eldre som blir ranet, sier Pedersen.

Mer køståing

LO-lederen mener nedleggelsen av lensmannskontoret vil forårsake mer køståing.

– Jeg er gift med ei utenlandsk dame. Da kompetansen ble flyttet fra Melhus lensmannskontor til Trondheim, måtte vi ta bussen til Trondheim og trekke kølapp der. Den borgerlige regjeringa innfører et køsystem som de selv har vært imot, sier Pedersen.

Pedersen mener at kompetansen flyttes fra distriktet og inn til byen, og at det nødvendigvis ikke gir effektivitet.

– Se på tingretten, det må være mer effektivt å sende en dommer til Oppdal enn at 5–6 personer skal dra inn til byen, forteller Pedersen.

LO i Gauldal organiserer ikke politifolk, og Pedersen sier at organisasjonen skal ivareta folkets interesser.