Kan bestemme seg i februar

– En beslutning avhenger av status i reguleringsarbeidet i de aktuelle kommunene, skriver administrerende direktør Kjell Stokbakken i en melding til Trønderbladet.

Pinebenken

Norsk Kylling har holdt ansatte og de tre konkurrerende kommunene på pinebenken gjennom våren, sommeren, høsten og nå også vinteren. For hvert styremøte som har vært, har det vært knyttet stor spenning til om de har bestemt seg for hvor de skal bygge den nye fabrikken. I juni ble det klart at de skal flytte fra Engan i Støren sentrum, men de har ennå ikke landet en beslutning på hvilken tomt de vil velge. Målet var å bestemme seg i løpet av høsten, men det har de ikke klart.

Kampen står mellom tre kommuner: Midtre Gauldal, Orkdal og Malvik. Som kjent er det Prestegårdsteigen, som en del av Haukdalsmyra, i Midtre Gauldal, og reguleringsprosessen pågår for fullt. I Orkdal er det en jordlapp på Grønøra som er aktuell, og i Malvik er det den såkalte Kjeldsbergtomta på Sveberg som er aktuell.

Rema-tempo

Reguleringsarbeid pågår i alle de tre kommunene. Og mye kan henge på hvor langt disse arbeidene har kommet og hvor konfliktfylt det er. Rema og Norsk Kylling opererer nemlig ikke i et kommunalt tempo. Opprinnelig hadde de en plan om å åpne dørene til den nye fabrikken 1. januar 2019. Kjell Stokbakken har sagt at de kan skli litt på den datoen, men at det fortsatt er målet.

Kravene til hurtighet har utfordret Midtre Gauldal i stort monn. De har utarbeidet reguleringsplan for Prestegårdsteigen, hvor en fremtidig fabrikk eventuelt skal bygges, i rekordfart. Frist for å komme med innspill var onsdag 4. januar. Opp mot 30 mann fra konsulentfirmaet Sweco har vært i full drift med reguleringsplanen, samt at hele Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen til tider har vært involvert i arbeidet.