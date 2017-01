Storforbruker av vann og strøm

Fabrikken i Engan har i dag et vannforbruk på mellom 20 – 35 000 kubikk i måneden. Det blir et forbruk på mellom 16 og 18 liter per sekund!

Trenger mer vann

I 2015 brukte de totalt 352 544 kubikk vann, som er nesten halvparten av det totale uttaket fra kommunens vannverk.

Vannforbruket forventes å øke med ny fabrikk, da produksjonen skal økes. Forbruket vil likevel ikke økes proporsjonalt, da fabrikken skal drives mer moderne og miljøvennlig. De forventer økt gjenbruk av prosessvann og kjølevann, samt at produksjonsprosessen krever mindre vann sammenlignet med dagens fabrikk.

Sweco anbefaler i reguleringsplanen å etablere et høydebasseng i planområdet, for å sikre nødvendig kapasitet.

Kommunen ønsker å legge to vannledninger fra det kommunale nettet ved Gaula, og fram til næringsarealet. Dette for å gi fleksibilitet og sikkerhet i tilfelle brudd.

Ikke mer strøm

Ifølge Gauldal Nett bruker Norsk Kylling 14 gigawattimer i året. Én gigawattime er tusen kilowattimer.

Norsk Kylling har en ambisjon at de ikke skal øke behovet for strøm med en mer effektiv og moderne drift.

Det er to alternativer som er lagt frem:

1. At Gauldal Nett legger to kabler fra Støren trafostasjon fram til næringsområdet, hvor en nettstasjon etableres.

2. Det etableres en ny trafostasjon med tilhørende avganger for distribusjonsnett til ny nettstasjon for Norsk Kylling.

Uansett hvilken løsning man velger, må det etableres føringsveier for fiber opp til næringsområdet. De planlegger grøftetrasé for fiberrør og kummer bygd samtidig med at veitraseen bygges. I tillegg bør det settes opp belysningsanlegg for vei og gang- og sykkelvei.

Kilde: Reguleringsplanen