Ole Petter tar over

Da Ole Petter Johansen ble ledig i november, tok Knut Morten Bratberg kontakt og fikk lokket ham til Soknedal.

- Godt med en pause

Etter 15 år som driver av Spar Fossum i Soknedal, gir Bratberg oppgaven videre til den litt yngre Johansen. 24-åringen fra Harran i Nord-Trøndelag kommer fra jobben som butikksjef i Sparbutikken på Berkåk, som ble nedlagt i november. Da så Bratberg sitt snitt til å få ham nordover til Soknedal.

For nå skal Bratberg nemlig trekke seg tilbake. Noen dramatikk ligger ikke bak, og det blir fort rykter og litt snakk når det blir endringer på lokalbutikken.

- Jeg har holdt på i 15 år her, og 35 år i bransjen. Nå kan det være godt med en pause, så skal jeg kjenne om jeg klarer å lade batteriene litt, sier han.

Flytter på hytta

For han kjenner at de begynner å bli så smått tomme.

- Når batteriet begynner å bli tomt, må du ta ansvar. For bedriften, for ansatte og ikke minst for deg selv.

Og han har bevilget seg et lite sabbats-halvår. Først reiser han en måned til Østen. Så flytter han til hytta i Budal, hvor han skal pusle med flere prosjekter.

Imens tar Ole Petter Johansen over Bratbergs leilighet i Soknedal.

Bratberg har stor tro på at Johansen er riktig mann for oppgaven. En oppgave som begge sier er krevende, men givende.

- Enormt potensial

- Det er en livsstil, sier Johansen.

24-åringen gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

- Jeg ser et enormt potensial i butikken. Det gjelder å ta ut det potensialet.

E6-bygginga som tar til i sommer, ser han på som en stor mulighet.