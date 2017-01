Byggestart for Energiparken

Salget av leiligheter i prosjektet Energiparken i Melhus sentrum går så bra at utbyggeren setter i gang bygging.

Har fått tillatelse

– Alt er i rute, og vi har nettopp fått igangsettingstillatelse, sier Geir Søbstad i Rett Hjem AS.

Gravemaskinene er i sving på tomta der det tidligere TrønderEnergi-bygget sto. Tomta og bygget ble kjøpt opp av en investorgruppe, og disse solgte prosjektet videre. Eierne er Løvsetvegen 4, mens Rett Hjem og Unihouse er utbyggere.

Over 100 leiligheter

I prosjektet er det 106-110 leiligheter, og Søbstad opplyser at salget har vært så godt at to byggetrinn kan bli bygd samtidig. Ifølge megleren er 55 leiligheter solgt hittil.

– Byggestarten er rett rundt hjørnet. Jeg har daglig 3–4 kunder innom for tilpassing av leilighet, og nå er det fullt kjør, forteller Søbstad.

Tok det siste jafset Nå er et høybygg borte fra Melhus sentrum.

Energiparken blir det største leilighetsprosjektet i Melhus til nå, og har altså over 100 leiligheter.