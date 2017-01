Stakk heimefra med bil og foreldre varslet politiet

Kvinnen hadde kjørt fra en bopel i Nord-Trøndelag, hvor en av foreldrene hennes hadde varslet politiet på grunn av omstendigheter rundt et hastig farvel. Politiets operasjonsleder forteller at den som ringte var bekymret for datteren og hennes kjøretur. Politiet ble varslet i 18.30-tida, og to timer seinere ble hun stoppet på Melhus. Politiet tok en prat med kvinnen. De fant hennes tilstand helt i orden, og hun fikk fortsette videre sørover der hun bor. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om ruskjøring eller ulovligheter rundt kjøretøyet eller bruk av det.

Les mer: Bildekk eksploderte i tunnel.