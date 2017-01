Nå kan denne eventyrstemninga forsvinne

Vegen mellom Kjelden og Haugen kan uhøgtidelig kåres til den vakreste i distriktet denne helga. Med snø på grantrærne, istapper fra berget og snøtunge lauvtrær som bøyer seg over vegen. Elva Bua går åpen, og danner en svart kontrast i landskapet. Sol og blå himmel har vært fraværende, og setter heller ikke sitt preg på den fargeløse naturen.

Den kommunale vegen mellom fylkesveg 30 og Budalen er også blant de farligste vegene i kommunen. Den er ofte stengt på grunn av ras og utglidninger.

Ved siste snøfall har mindre lauvtrær falt over deler av vegen, og noen har vært så snøtunge at de har bøyd seg ned like over kjørebanen.

Søndag er det meldt mildvær over hele distriktet. I Budalen opptil tre varmegrader og på Rognes opptil fire. Det er også meldt noe regn først på dagen. Vinden kan komme opp i åtte-ni meter i sekundet. På langtidsvarselet skal temperaturene synke, og Gauldalen vil igjen få mellom fem og ti minusgrader.

