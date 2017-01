Bilspor forsvant over brøytekanten

Publikum varslet politiet etter oppdagelse av et bilspor som gikk over en brøytekant ved E6 på Støren. Tipseren visste ikke om sporet gikk inn på vegen eller ut av den. Politiets operasjonsleder forklarer at stedet var sør for Støren sentrum, på den første rettstrekninga. Sporet gikk på østsida av vegen. Politiet fant ingen grunn til å oppsøke stedet etter tipset, som kom klokka 16.07 søndag ettermiddag. Det var ingen andre meldinger om uhell eller nødssituasjoner i området. Politiet peker på to mulige forklaringer, nemlig at noen kunne ha lekt seg med bil, eller en sjåfør som hadde kjørt inn på vegen akkurat der, av en eller annen grunn.

