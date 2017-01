Bil traff panser på E6

Like over midnatt søndag ble det meldt fra om en skade på en bil som kjørte på E6 i Soknedal. Føreren hadde truffet et panser fra en snøscooter, opplyser politiets operasjonssentral. Politiet har få opplysninger om hendelsen, og ble kontaktet i forbindelse med at sjåføren skulle skrive ut skademelding. Operasjonslederen antar at panseret lå på E6 da uhellet inntraff.

