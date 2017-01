Tiltalt for kvelertak

En mann i 20-årene fra Nord-Norge er blant annet tiltalt for å ha tatt kvelertak på en kvinne i Melhus sentrum, og deretter kastet henne inn i et skap.

Saken kommer opp for Sør-Trøndelag tingrett 6. og 7. februar. Ifølge tiltalen var det om kvelden 21. april 2015 at tiltalte tok seg inn i boligen i Melhus sentrum. Der skal han ha tatt kvelertak på kvinnen som eide boligen etter å ha kastet henne ned i sofaen. Etterpå skal han ha kastet henne inn i et skap i gangen før han forlot stedet.

Mannen er også tiltalt for en rekke andre forhold. Han skal blant annet ha solgt dopingmidler, og han skal ha brutt seg inn i en bolig i Holtålen der han skal ha stjålet en flatskjerm, et stereoanlegg, et lesebrett og en mobiltelefon.

