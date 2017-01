Snart skal sauene inn i nytt fjøs

I dag går sauene på jordet utenfor det nye fjøset som er reist i løpet av de siste ukene. Meninga var at de skulle komme inn til jul, men bygging tar tid, og det går et par uker inn i nyåret før innredningene er på plass og alt er klart.

– Dette er gammelnorsk spæl, og de trives med å gå ute. Får de valget holder de seg utendørs det meste av døgnet likevel, sier Olav Erik Wagnild.

Regn og søle rundt null grader er verst for sauene, og da blir det godt med tak over hodet. Også når det er lamming. Under sorteringa av sau og lam etter fjellbeitet tidligere i høst fikk Olav Erik låne fjøset hos en nabo. Det var til stor hjelp.

– Vi har opplevd så mye hjelp og støtte at det er bare helt utrolig. Naboene har stilt opp fra dag én etter brannen, sier en takknemlig gårdbruker.

Den røde hane

Onsdag 10. august, på ettermiddagen, starten brannen heime på Sørgården Engan i Singsås. Olav Erik var på nabogården, og oppdaget røyk fra fjøset. Han satte seg i bilen og kjørte heim. Datteren på 15 år og en nabo var allerede i gang med å slokke brannen, men flammene hadde tatt overhånd. Både fjøset, bolighuset og et mindre hus på gården brant ned. Brannårsak ble ikke funnet. Kårhuset berget, sammen med et stabbur og to andre uthus.

– Vi har priset oss lykkelige over at både mennesker og dyr berget. Det må være det viktigste, sier bonden.

– Hvordan har tida etter brannen vært?

– Vi har kommet oss gjennom det. Det har vært tøft, men vi har greid å se framover. Jula har vi feiret på vanlig måte, og vi er glad at vi har hverandre. Noen ganger dukker savnet opp etter ting vi har mistet, og slik vil det nok være ei stund framover, sier firebarnsfaren.

Nabohuset var ledig

Familien fikk flytte inn i et sommerhus 100 meter fra gårdstunet, og det passet dem godt. Her regner de med å få bo til de flytter inn i nytt hus. De ønsker ikke å bruke lang tid på det heller.

– Målet er å flytte heim igjen til elgjakta, sier Olav Erik.

– Hvorfor akkurat elgjakta?

– Vi måtte bare sette en dato, og da ble det elgjakta, sier den jaktinteresserte friluftsmannen, som gjerne deler året inn i før og etter elgjakta.

Gikk på skinner

Allerede dagen etter brannen sa Olav Erik at det skulle bli fin terapi å starte oppbygginga av gården. Han er snekker, og liker at ting skjer.

– Den første måneden satt jeg i telefonen. I alle fall føltes det sånn. Men prosessen kom i god gjenge, og kommunen svingte seg rundt for å behandle alt på raskeste måte. Jeg var hele tida innstilt på at fjøset skulle komme først. Det gikk greit å få tak i folk og firma, og arbeidene har gått raskt og effektivt, sier Olav Erik. Bare fem måneder etter brannen kan det være realistisk å leie den første sauen inn i nyfjøset.

Fjøset var mangelfullt forsikret, oppdaget Olav Erik etter brannen. Minst halvparten av byggesummen må han trå til med sjøl. Derfor har han valgt rimelige løsninger. Uisolert i husdyrrommet og uten møkkjeller. Fjøset er et elementbygg, med vegger fra Estland. Også det sparte han penger på.

– Det har vært krevende å måtte tyne byggeprosjektet økonomisk, men det ser ut til å bli bra. Jeg har hatt flinke folk med meg. Styringa med det hele ville jeg imidlertid ha sjøl, sier sauebonden. Fjøset blir på hele 470 kvadratmeter, og er planlagt for fleksibel bruk.

Ser framover

Olav Erik og familien kjøpte gården i 2011, og har drevet med sau i bare et par år. Han har nå 78 vinterfôra sauer, og tenker å bygge opp besetninga til litt over 100. Sjøl om sau er den store interessen nå, kan utviklinga endre seg, og da er det fint at fjøset både kan ominnredes enkelt og bygges på i lengden.

Bolighuset var et tømmerhus fra 1800-tallet. Her ønsker familien å bygge opp igjen et toetasjes hus i tømmer. Byggetillatelse er ennå ikke gitt, og branntomta er heller ikke ryddet fullstendig fordi det har vært fullt trøkk på fjøsbygging, forteller han.

– Det har vært veldig godt å se at det reiser seg nytt hus. Å komme hit for å gjøre praktisk arbeid har vært en lettelse i alt det vi har opplevd, sier Olav Erik.

