Kjemper videre for E6

De fire E6-ordførerne mener at Nye Veier sitter med feil tall for dagens snitthastighet på E6, og at det fører til at E6-prosjektet Melhus-Ulsberg har havnet på bunnen av prioriteringslista.

- Skulle ønske at E6 Trøndelag står øverst på lista Stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H) angrer ikke på at Nye Veier ble opprettet, men hun synes E6 i Sør-Trøndelag står for tur nå.

Samfunnsnytte

I går møtte ordførerne fra Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal direktør Finn Aasmund Hobbesland, direktør Johan Arnt Vatnan og transportanalytiker Helga Lysgård fra Nye Veier under et møte på Oppdal. De hadde bedt om et møte etter at Nye Veier nok en gang ikke ga E6 Melhus-Ulsberg en byggedato, og i desember erklærte at samfunnsnytten ved dette E6-prosjektet er lav. Nye Veier signaliserte også at de mener at E6-strekninga må optimaliseres.

– Hadde strekningen stått høyere opp på prioriteringslisten hadde vi kanskje sluppet og hatt dette møte i dag, innledet Rennebu-ordfører og leder i Bygg Vei, Ola Øie.

– Hva ønsket dere primært å få svar på under møtet?

– Vi ville ha svar på prioriteringene til Nye Veier. Hva godstransporten blant annet betyr for beregningene deres. Vi har kontrollsjekket tallene, forteller Øie.

Les også: Skuffet over Høyre

Gjennomsnittshastighet

– Det var greit å få høre hva Nye Veier legger til grunn når de snakker om samfunnsnytte, sier melhusordfører Gunnar Krogstad etter møtet. Som kjent er ikke E6 fra Ulsberg førsteprioritet i Trøndelag. Veiselskapet prioriterer E6 nord for Trondheim, både med strekningen Ranheim–Værnes og Kvithammar–Åsen.

– Dette er ikke et trøndersk mesterskap om hvem som blir først av nord og sør. Uansett hvem vi konkurrerer mot må vi prøve å se på om tallene stemmer og hvordan arbeidet kan optimaliseres, sier ordfører Gunnar Krogstad i Melhus kommune. Han sier at Nye Veier har oppgitt gjennomsnittshastigheter på dagens E6-strekning som ikke kan stemme.

– Da vi spurte om hvilket utgangspunkt de hadde, sa de at gjennomsnittshastigheten mellom Prestteigen og Skjerdingstad er 71 km/t, og den er i realiteten mye lavere. Ifølge Nye Veier er gjennomsnittshastigheten mellom Ulsberg og Prestteigen på Støren 74 km/t, og det mener vi ikke stemmer, sier Krogstad. Jo større differansen det er mellom dagens faktisk hastighet og ny hastighet, jo større er samfunnsnytten. Ordførerne skal nå få beregnet hva som er faktisk hastighet på dagens E6. Hvilket bakgrunnsmateriale som Nye Veier har benyttet, vil ikke bli frigjort før i slutten av januar etter det ordførerne fikk høre. Med i grunnlaget er også tall for godstrafikk, årsdøgnstrafikk og antall ulykker.

Håpefull for Soknedal

– Vi er utålmodig etter å få en sammenhengende oppstart av hele strekningen. Vi har i mange runder vært nære på å få finansiering, men så ser vi at ting endrer seg, sier Trond Jære i Bygg Vei. Rådgiveren mener blant annet at Vindåsliene-Korporalsbrua er en meget viktig strekning.

– Det er en strekning med mange svinger. Får vi ikke sammenhengende utbygging her vil det oppstå nye flaskehalser og farlige trafikksituasjoner, mener han. Ordfører Sivert Moen i Midtre Gauldal er optimistisk.

– Vi har store forhåpninger om at byggingen blir gjennomført med bevilgninger når bompengesøknaden passerer Stortinget. Forhåpentligvis kommer vi i gang til høsten, sier Moen. Denne strekningen er det Statens vegvesen som er ansvarlig for, og ikke Nye Veier.

– Standarden må forbedres

Representantene fra Nye Veier kjørte strekningen Trondheim – Oppdal til møtet. Direktør Finn Aasmund Hobbesland beskriver opplevelsen av veien.

– Det er helt klart en standard som må forbedres. Det er viktig for oss at vi tar grundige vurderinger. På denne strekningen har vi lagt merke til at det er noen partier som er utbedret for noen år siden. Slik kan vi ikke holde på i arbeidet videre. Vi må se på helheten, sier Hobbesland. Under møtet poengterte Nye Veier at de har like stort fokus på E6 sør som E6 nord for Trondheim.

- Det vil ikke være noe forskjell på hvordan Nye Veier jobber med E6 nord og sør for Trondheim. Vi er fortsatt under oppbygging. Vi hadde nylig vår første dag på kontoret i Trondheim. Selv om det har blitt jobbet godt fra Kristiansand, vil det fremover bli mer fokus lokalt enn tidligere, sier prosjektdirektør Roar Melum Vatnan.

I januar skal Nye Veier overta porteføljen fra Statens vegvesen.

– Vi skal begynne å se på hvordan vi kan optimalisere arbeidet. Nytteverdien på økes og kostnadene må kuttes, for å si det veldig enkelt, forteller Vatnan.

Uviss byggestart

Et annet moment var optimalisering, og Krogstad tror ikke det innebærer at hele veilinja må tegnes på nytt. Imidlertid kan det være aktuelt med mindre endringer, og at dette legges fram for kommunestyrene igjen ifølge Krogstad.

– Det skal ikke ta åtte år å få gjort dette, og det er enighet om at det ikke er aktuelt å se på nye traseer. Nye Veier skal ta initiativ overfor kommunene om det er noe å hente på optimalisering, og vil gå inn i planene, sier Krogstad. Nye Veier ville ikke svare på når det blir byggestart for E6 sør for Trondheim.

– Det er umulig å svare på det. Det negative svaret er at Trøndelag kommer helt til slutt i prioriteringen. Da snakker vi i verste fall om 18 år frem i tid. Men det er ikke bare opp til Nye Veier. Politikerne må si sitt. Vi skal også redusere kostnadene, og får vi til det blir det raskere oppstart også i Trøndelag, sier Vatnan.

Selv om Nye Veier ikke ville gi ordførerne en byggedato, har ordførerne ikke mistet håpet om at det kommer en ny E6.

– Vi konkurrerer mot 10 andre veiprosjekter rundt om i landet, og vi forholder oss til at vår veistrekning ligger i Nye Veiers portefølje. Om vi skulle hatt E6 innenfor Nasjonal transportplan, ville vi ha kommet ut med samme samfunnsnytte som vi har gjort nå, sier Krogstad.

Les mer: Oppfordrer til å fjerne privat snø fra vegen.