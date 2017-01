Flyttet til Tyrkia for å skrive om mat

I fjor flyttet Vidar Bergum til Istanbul. Da startet 35-åringen fra Lundamo sin egen blogg der han skildrer tyrkiske mattradisjoner og komponerer sine egne oppskrifter. Han har hatt en rakettkarriere som matblogger, og hans eksotiske inspirasjon har nådd inn hos nordmenn. Tyrkisk mat kan være ukjent og smalt, men Bergum tror det er på full fart inn i Skandinavia, slik asiatisk mat kom for noen år siden. Hans fokus på tyrkisk mat gav ham prisen «Årets nisjeblogg» da Norges beste matbloggere ble kåret i Oslo i november. Vidar konkurrerte med flere av Norges mest besøkte vegetarblogger, og han er strålende fornøgd. Debuten som blogger har vakt så stor oppmerksomhet at Vidar også ble nominert som «Årets nykommer».

Hans blogg «Et kjøkken i Istanbul» når allerede ut til over 6.000 unike brukere hver måned. Bloggen er på norsk, men en engelsk versjon er ute på prøve. På tyrkisk våger han seg ikke utpå ennå.

Økonomiutdannet

Multitalentet Vidar Bergum har ingen utdannelse innen kokkefaget, men han har levd blant venner fra Midt-Østen i mange år. Han har hatt en levende interesse for mat, helt fra guttedagene. Bergum er utdannet siviløkonom fra Bergen, og har bodd i London i ti år, der han jobbet med finans og rådgivning. Her tok han også en master i global politikk. I London traff han samboeren sin, som er fra Tyrkia, og de fant tida inne til å hoppe av finansverdenen for å oppleve noe større.

– Vi hadde begge gode jobber innen finans og rådgivning, og hadde økonomisk handlefrihet til å tenke litt annerledes. Vi hadde tre valg, enten å fortsette å bo i London eller flytte til Tyrkia eller Norge. Vi landet på Tyrkia, og kjøpte et stort hus i den gamle bydelen Balat i Istanbul. For leiligheten i London fikk vi et fantastisk hus på fem etasjer, en murbygning fra 1880-åra. Det trengte oppussing, men ble ferdig i fjor.

Han nyter friheten i Istanbul og bruker mye tid på matbloggen som oppdateres to til tre ganger i uka. Samboeren har startet med eiendomsutvikling. Vidar har gått med planer om å etablere en kafeteria, men det er satt litt på vent på grunn av urolighetene som har vært.

Språket sitter bra etter ett år i landet, og Vidar prater seg godt inn blant de mange som selger mat på markedene der han bor. Han er også en glimrende fotograf, noe bloggen hans vitner om.

Forteller historier

Vidar Bergum vet at mange som leser matblogger koser seg med innholdet i sofakroken. Like gjerne der som med mobil eller i-pad på kjøkkenbenken. Derfor har han lagt vekt på å bringe historier. Om råvarer, tyrkiske mattradisjoner og egne opplevelser på matmarkeder i Istanbul. Hans inspirasjon til andre var en viktig begrunnelse for prisen under «Årets matblogger». Hør bare: «Vidar Bergums blogg tar litt pusten fra deg. Den er eksotisk, visuelt god og litt annerledes. Han inviterer inn på et kjøkken vi ikke kjenner så godt, med en naturlighet og raushet som gjør at du bare har lyst til å slippe alt du har i hendene og begynne å lage tyrkisk mat og prøve ut nye kryddertyper».

– Hva særpreger det tyrkiske kjøkken?

– Tyrkisk mat har hentet inspirasjon fra mange land rundt seg, og det er spennende å følge tradisjonene. Mange tror at mat fra Midt-Østen er veldig sterk, men den er egentlig ikke det. Vi bruker mange slags krydder, både kjente og ukjente for nordmenn. Kjøtt har vært dyrt og eksklusivt i Tyrkia, særlig rødt kjøtt, som koster like mye som i Norge. Derfor legges det vekt på å få fram gode smaker i grønnsaker, sauser og tilbehør. I Norge kan kjøtt være hovedingrediensen i en rett, mens det i Tyrkia ofte er et smakselement. I mine oppskrifter ligger smaken i grønnsakene, og cirka halvparten er vegetarretter. Jeg vet at mange vegetarianere følger meg, for å finne gode variasjoner, sier Vidar.

Han bruker også uttrykket fleksitarianer. Det har blitt en trend, hvor vegetarianere gir seg lov til å flippe ut på kjøtt i perioder.

For nybegynnere

– Hva anbefaler du å søke på i bloggen din hvis noen ønsker å lage tyrkisk mat for første gang?

– Jeg anbefaler gjerne aubergine med kjøtt- og tomatsaus. En klassisk rett er også menemen, en eggerøre med tomat, løk og persille. En annen vegetarrett er hvite bønner i en tomatsaus der jeg har funnet fram klassiske julekrydder, sier Vidar.

– Hvor lett er det å finne råvarer i Norge?

– Det er slett ikke vanskelig, og vil du ha god kvalitet, finner du som regel det også. Det aller meste på bloggen min er laget av det du finner på vanlige butikker. Tre-fire kryddertyper må man sikkert fra Melhus til Trondheim for å finne, i tillegg til granateplesirup, som jeg benytter mye. Litt av problemet med store supermarkeder der utvalget er likt hele året, er at du ikke blir kjent med hvilke varer som er spesielt gode for sesongen. Og noen varer har naturlig nok bedre kvalitet i Tyrkia enn i Norge. Vintertomater i Norge er ikke akkurat det samme som sommertomater i Tyrkia, forteller Vidar.

Kjent med kebab

Istanbul var verdens sentrum for krydderhandel i historisk tid, da byen het Konstantinopel. Mange krydder som benyttes i det tyrkiske kjøkken er derfor velkjent på bestemors kjøkken i Norge: Kanel, allehånde, kardemomme og flere andre. Vidar ønsker å slå et slag for godt krydder. Det som har stått på glass over kjøleskapet i flere år er noe helt annet enn nymalt fra matmarkedet i Istanbul.

Kebab er den norske klassikeren av tyrkisk mat. Men Vidar fnyser litt av den kebaben som serveres mange steder i Norge. Kebab-tradisjonen kom først til Tyskland, der tyskerne erstattet den tjukke saftige tacolefsa med pitabrød. Så kom kebab i pitabrød til Norge, med kjøtt som avviker ganske mye fra det saftige marinerte kjøttet i Tyrkia.

Olivenolje og chili brukes mye i Tyrkia. Yoghurt er også vanlig, og erstatter rømme som en nordmann ville ha brukt. Rømme finnes ikke i Tyrkia.

– Hvor henter du inspirasjon til dine matretter?

– Det var samboeren min som introduserte meg for tyrkisk mat. Jeg ble begeistret, og i dag henter jeg inspirasjon fra restauranter, menykart, kokebøker, blogger, matmarkeder og det å prate med folk. Å smake seg fram er jo også en stor inspirasjon, og det jeg lager til bloggen er hverdagsmaten vår og oppspist en halvtime etter at bildet er tatt. Det jeg lager kan være tradisjonelt tyrkisk, eller med elementer fra Skandinavia. For eksempel en salat med rug, som ble en smart kombinasjon, sier Vidar.

Ingen gullgruve

– Tjener du noe på bloggen din?

– Nei, ikke ennå. Det er ikke aktuelt å bruke bloggen til reklameoppdrag. Men det finnes andre muligheter, for eksempel å levere stoff til andre. Bloggen gjør meg kjent, og jeg har også tenkt tanken å skrive bok, så mulighetene finnes, sier Vidar.

Allerede nå er han så kjent at matskribent Andreas Viestad spurte om å få komme på besøk i Istanbul for å lage en reportasje til Dagbladet Magasinet. Det førte til et hopp på besøksstatistikken. Det samme skjer nå etter prisutdelinga i november.

– Jeg tror jeg har truffet en nerve, sier bloggeren.

Terror og kuppforsøk

Å bo i Istanbul er en opplevelse i seg sjøl, både på godt og vondt.

– Mange tror det er sommer hele året, men vi kan ha snø i Istanbul også. Men det er klart og fint, med mye sol. I motsetning til London der det er tåke fra oktober til mars. Om sommeren kan vi ha opptil 35 grader, og der går smertegrensa for meg, sier Vidar.

– Hvordan har du opplevd urolighetene som har vært?

– Det har vært et turbulent år, med seks terroraksjoner i Istanbul. Men vi har stort sett følt oss trygge. Under kuppforsøket i sommer måtte vi holde oss inne, og hørte skyting i det fjerne. Fly over taket gjorde at hele huset ristet. Men vi vet at vi bor langt unna strategiske mål, og i perioder unngår vi turistområder og store folkemengder. Vil noen komme til Balat for å lage bråk er det som å gå inn til sine egne, sier Vidar.

Planene om å starte egen kafeteria er lagt litt på vent, på grunn av urolighetene. Han trenger å finne egnede lokaler og mer stabile framtidsutsikter. Inntil da får andre nyte maten hans gjennom bilder og oppskrifter fra «Et kjøkken i Istanbul».

Les mer: Rosablogger med sterke følelser for grammatikk.

Les mer: Starter blogg for gründere.