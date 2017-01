Er det du eller vegvesenet som skal fjerne denne snøkanten?

Vegloven regulerer ansvaret for snø som brøytes inn på private avkjørsler. Når snøplogen eller skrapa kjører kan det oppstå en kant av snø og is som i verste fall kan gjøre det uframkommelig når du skal kjøre inn eller ut av din egen avkjørsel. Men Vegloven gir deg ingen andre løsninger enn å ta fram ditt eget brøyteutstyr.

Byggeleder Per Olav Krogstad i Statens vegvesen forklarer at snø som havner på privat eiendom er grunneierens ansvar. I Veglovens paragraf 43 står det at «Mulig ulempe for avkjørselen ved vegvesenets vedlikeholds- og utbedringsarbeider er vegvesenet uvedkommende.»

Nærmere forklart står det: «Denne bestemmelsen tjener til å avklare et vanlig forekommende forhold i forbindelse med snøbrøytingen: Vegvesenets ploger kaster snø fra offentlig veg inn i private avkjørsler, noe altså avkjørselseieren må finne seg i. Dette antas vegmyndigheten å ha rett til selv uten slik uttrykkelig bestemmelse. Rett til opplag av snø har vegmyndigheten for øvrig i kraft av eiendomsretten til vegområdet.»

En annen situasjon oppstår hvis en gangveg ligger mellom din egen avkjørsel og hovedvegen. Blir det liggende snø mellom hovedvegen og gangvegen som er til hinder for framkommeligheten, er det vegmyndigheten sitt ansvar å fjerne den.

