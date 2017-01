Bilen sperret det sørgående kjørefeltet, etter et uhell som politiet meldte om klokka 17.42 lørdag kveld. Et dekk på bilen eksploderte og forårsaket at bilen ble stående. Det var redusert framkommelighet på E6 i en liten time før bilen ble fjernet av bergingsbil. Politiet har ikke meldt om personskade.

