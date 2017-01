- Skulle ønske at E6 Trøndelag står øverst på lista

- Jeg skulle ønske at E6 Trøndelag sto øverst på lista til Nye Veier, sier stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H).

Om Nye Veier

Aarbergsbotten mener det var riktig at veiselskapet Nye Veier ble opprettet, og hun tror veiselskapet vil sørge for at det blir en effektiv E6-bygging i Trøndelag.

- Det går ikke an å angre når en får en helhetlig bygging. I 2013 drømte vi ikke at det skulle være mulig å få motorveistandard fra Ulsberg til Åsen. Når de to trøndelagsfylkene skal slås sammen, er det viktig med god kommunikasjon, sier Aarbergsbotten.

Stortingsrepresentanten legger ikke skjul på at hun synes E6 Trøndelag skulle ha stått øverst på Nye Veiers prioriteringsliste. Slik er det ikke nå. Ifølge direktør Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier blir ikke E6-strekninga Ranheim-Værnes påstartet før i 2019.

Tunneldirektiv

Ifølge Aarbergsbotten er det helt nødvendig å ta strekninga Ranheim-Værnes først på grunn av EU's tunneldirektiv, og hun mener at regjeringa er blitt innhentet av den femårige utsettelsen den rødgrønne regjeringa søkte om. Tunneldirektivet gjelder ikke for dagens E6-tunneler på Støren fordi de er for korte.

Politikerinnspill

Oppskrifta for å få E6 Trøndelag høyt opp på lista til Nye Veier, mener Aarbergsbotten består i å sørge for at Nye Veier har fakta på bordet.

- Strekninga Melhus-Ulsberg er ikke tatt ut, men det står at det trengs mer utredning. Jeg reagerte på hvordan spesielt antall trafikkulykker er vektet av Nye Veier. Politikernes oppgave er å sørge for at Nye Veier har oppdaterte fakta på bordet, og det nytter ikke for politikerne å sitte med hendene i fanget og vente, sier Aarbergsbotten.

Aarbergsbotten mener at politikernes oppgave er å jobbe fram fakta, og hun viser til at Nye Veier to ganger i året prioriterer hvilke veistrekninger som skal tas først.

