Oppfordrer til å fjerne privat snø fra vegen

Karl Rune Konstad kjørte av vegen med brøyteplogen på Korsvegen tirsdag. Nå ønsker han å gå i rette med grunneiere som etterlater snø og is ute på vegen når de brøyter sine egne private veger og gårdsplasser.

– Veldig ofte ser vi snø og is ligge igjen på vegbanen etter slik brøyting. Det kan være dunger som er tippet i vegkanten eller inne på vegen, og snø som faller av brøyteutstyr som blir kjørt inn på vegen. Dette er til stor fare både for bilister og brøytebiler, sier Konstad.

– Er ikke brøytebiler laget for å fjerne snø?

– Vi skal brøyte vekk snø som faller på vegen, og ikke snødunger som legges der av andre. Ofte er det mildvær og kram snø når det brøytes. Så blir det kaldere når vi kommer med snøplogen. Da møter vi fastfrosset is, og alle forstår hva som kan skje, sier Konstad.

Han hevder dette var årsak til utforkjøringa på Korsvegen tirsdag.

Skubbet av vegen

– Vi kommer med skråstilt skjær, og blir feid av vegen når vi møter slike hauger med fastfrosset snø og is. På tirsdag hadde jeg ikke sjanse, og ble skubbet til side og tvers over vegen, sier han. I ettertid har han pratet med flere som så denne snøhaugen, og som tenkte at her får brøytebilen problemer.

– Jeg var 15 år da jeg lærte at snø jeg brøytet skulle bort fra hovedvegen. I dag ser vi slike tilfeller overalt. Det er straffbart å utsette andre for slik fare, sier Karl Rune Konstad.

Han har flere ganger opplevd at fastfrosset snø og is har tatt tak i bilen med brøyteplogen, men aldri har han vært ute på slik ferd som på tirsdag. Han priser seg lykkelig over at ikke bilen veltet, og at det bare oppstod materielle skader.

Laila Næve bor der brøytebilen kjørte utfor, og mener det er andre årsaker til utforkjøringa.

Er ikke enig

– Vi har aldri plassert sånne mengder med snø uti vegen at det har påvirket brøytebilen. Hadde bilen hatt kjettinger hadde han aldri kjørt av vegen. Det var glatt da det skjedde, og det er helt uholdbart å kjøre uten kjettinger, sier Laila Næve to dager etter hendelsen.

Karl Rune Konstad hevder det var helt greit føre tirsdag kveld, og slett ikke glatt.

– Jeg har kjørt uten kjettinger i hele vinter, og det har aldri vært noe problem. Vi kjører med liten fart, maks 40 kilometer i timen. Før bilen havnet utfor vegen på tirsdag hadde jeg satt ned farten, og den var ikke mer enn 30. Jeg var mer enn godt nok skodd etter forholdene, og dette var slett ingen årsak til utforkjøringa, sier Konstad.

– Latterlig

Laila Næve mener det er latterlig å legge skylda på privat brøyting når plogen kjører utfor. Hun mener det er et mye større problem med snø og is som brøytebilen legger igjen foran innkjørsler og gårdsveger.

– Det ligger steinharde kanter av snø og is, som gjør det både farlig og uframkommelig, tordner Næve.

Statens Vegvesen opplyser at det ikke finnes krav om at denne snøen skal fjernes. Byggeleder Per Olav Krogstad sier dette aldri gjøres på fylkes- og riksveg. Verken vegloven eller kontraktene med de som brøyter inneholder slike bestemmelser.

– Dette er snø på privat eiendom, og det er forståelse for at dette er et privat ansvar, sier Krogstad.

