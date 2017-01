3T kommer til Melhus

Fredag ettermiddag ble det holdt allmøte for de ansatte ved HIT The Gym på Melhus. Da ble det kjent at 3T overtar eierskapet til treningssenteret på Høvdingplassen i Melhus sentrum, allerede fra mandag 9. januar. 3T får dermed sitt 15. treningssenter. Samtidig med at 3T-Melhus åpner kommer også 3T-Ranheim.

Administrerende direktør i Hit the Gym, Håvard Johansen, sier at salget til 3T har vært drøftet i et par måneder. De overtar 100 prosent av aksjene i treningssenteret på Melhus. Johansen forteller at de har hatt en fantastisk tid på Melhus siden åpninga i august 2016. Etter oppbyggingsfasen ønsker de å realisere verdiene i selskapet, og mener at tida er inne til å få inn en enda mer profesjonell aktør inn på Melhus. Johansen ønsker ikke å opplyse hvor mye de fikk for salget til 3T.

Driver videre på Melhus

HIT Holding AS kom inn på markedet for tre år siden, og står nå igjen med to senter i Trondheim sentrum. Her kan det også bli endringer i eierskapet, opplyser Johansen.

Samtlige ansatte på Melhus fortsetter over til 3T, og både treningstilbud og lokaler blir de samme.

«3T har vært etablert i treningsbransjen siden januar 1985 og er i dag Trøndelags største og mest allsidige treningssenterkjede, og vil med oppkjøpet av HIT The Gym ytterligere befeste sin posisjon innen trening i Trøndelag» skriver HIT The Gym i en pressemelding fredag kveld.

3T ville gjerne til Melhus

Administrerende direktør i 3T, Hilde Thommesen Holck, ønsker gledelig de to nye sentrene velkommen inn i 3T-familien.

– 3T har lenge vært ute etter lokasjoner på både Ranheim og Melhus. Nå har vi gleden av å meddele at vi har funnet den beste løsningen for dette gjennom avtalen vi har inngått med Hit. Vi gleder oss til å bli kjent med våre nye medlemmer og ikke minst våre nye medarbeidere. 2017 blir et fantastisk treningsår for 3T med totalt 15 treningssenter i Trøndelag. Vi vil glede mange med utvidelsen av tilbudet. 3T-Ranheim og 3T-Melhus vil holde åpent hus fra onsdag 11. til søndag 15. januar, der alle er hjertelig velkommen for trim, trening og trivsel, uttaler Hilde Thommesen Holck i pressemeldingen.

Ble godt mottatt

Håvard Johansen i HIT The Gym sier til Trønderbladet at de har hatt ei fantastisk tid på Melhus.

– Det har vært et eventyr, og vi har blitt veldig godt mottatt. Tilbakemeldinga har vært kjempemessig, og medlemmene har vært veldig fornøgde. Vi har vokst takket være gode anbefalinger fra medlemmene til sine venner. Vi har også hatt svært dyktige ansatte, og vi er glade for at denne solide gjengen blir med videre, sier Håvard Johansen.

Les mer: Verdifull trening for bedre livskvalitet.