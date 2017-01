Vil ha E6 i Gauldalen lengre fram i køa

– Kommer E6 mellom Melhus og Ulsberg fortsatt til å ligge på 11. plass, snakker vi om 15 år før veistrekninga er bygd, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Ber om svar

At Nye Veier prioriterte denne E6-strekninga nærmest på bunn, har skapt sjokkbølger i Gauldalen. Ordførerne fra Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal har bedt om å få et møte med Nye Veier for å få svar på en del spørsmål, og møtet er på fredag.

Møtet holdes i Oppdal, og ordførerne fra de fire kommunene skal delta sammen med sekretær Trond Jære fra Bygg vei no og regionsjef Roar Melum fra Norsk Lastebileier-Forbund. Fra Nye Veier er det bebudet at prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan og muligens direktør Finn Aasmund Hobbesland kommer.

Ordfører Gunnar Krogstad er blant dem som er skuffet over at Nye Veier ikke har satt en startdato for bygging av E6 Melhus-Ulsberg, og at E6-strekningene Ranheim-Værnes og Kvithamar-Åsen er satt øverst på Nye Veiers prioriteringsliste for Trøndelag. Direktør Hobbesland har antydet at strekninga Ranheim-Værnes kan påstartes tidligst i 2019.

Samfunnsnytten

Ifølge Nye Veier er samfunnsnytten ved bygging av E6 Melhus-Ulsberg lav.

Under møtet ønsker ordførerne å få klarlagt hvilket tallgrunnlag Nye Veier har, og hvilken beregningsmåte som er benyttet. Dessuten ønsker ordførerne å få vite hvordan innspart reisetid beregnes. Dette har Nye Veier trukket fram som et avgjørende argument. Krogstad forteller at utgangspunktet er en beregnet gjennomsnittshastighet, og en antakelse om hvordan den vil bli med ny vei. Ett av spørsmålene er om periodene med køståing fra Skjerdingstad til Kvål er tatt med. På den strekninga oppstår det ofte kø i rushtida om ettermiddagene.

Tunneldirektiv

– Vi ønsker også å spørre om hvor tungt tunneldirektivet veier, sier Krogstad.

Nye Veier og stortingspolitikere har vist til at tunneldirektivet fra EU fører til at strekninga Ranheim-Værnes må tas først selv om deler av denne strekninga allerede har midtdeler og flere felt. E6 på Støren har også tunneler uten midtdeler, men disse omfattes ikke av tunneldirektivet fordi de er under 500 meter lange. Til sammen er de to tunnelene på E6 ved Støren 500 meter.

Optimalisering

– Dessuten vil vi ta opp hva Nye Veier mener med optimalisering. Hvis Nye Veier ønsker å optimalisere veilinja, mener jeg at de må ta initiativet og det kan ikke være slik at kommunene langs E6 må gjette på hva optimalisering innebærer, sier Krogstad.

E6-ramper

Nedprioriteringa av E6-strekninga Melhus-Ulsberg innebærer også at E6-rampene ved Hofstad næringspark i Melhus er i det blå. Rampene skulle føre til at lastebiltrafikken fra næringsparken og grusuttakene i området gikk rett ut på E6, og ikke gjennom boligområdene på Søberg.

– Melhus har ikke økonomi til å bygge vei, og dette er Statens vegvesen og Nye Veiers ansvar, sier Krogstad.

Krogstad signaliserer at det er helt uaktuelt for Melhus på grunn av kommunens økonomiske situasjon, å forskuttere bygging av E6-rampene.