Utfor vegen i Melhus

Onsdag kveld klokka 22.23 fikk politiet melding om en utforkjøring med personbil på fylkesveg 736, mellom Meeggen og Kvammen. En mann på 22 år kjørte bilen, og ingen andre kjøretøy var innblandet. Utforkjøringa skjedde i en sving, og politiets operasjonsleder Trond Volden forklarer at årsaken til uhellet var at farten var for høg i forhold til veggrepet. Politiet var behjelpelig med å skaffe bilberging. Det er ingen mistanke om ruskjøring, og det er ikke gitt reaksjoner mot sjåføren.

Denne uka reagerte en bilfører på Åsvegen om at brøytestikkene langs vegen er plassert for langt utpå kanten. Dette svarer Vegvesenet.

