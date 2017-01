Sprengkulda blåser bort

Det har rukket å bli ordentlig kaldt i hele landet på grunn av høytrykket som har ligget stabilt over Skandinavia. Et lavtrykk var torsdag allerede plassert ved Spitsbergen, og et nytt er på vei fra Island og innover Norskehavet.

Dermed følger sønnavind, mildere luft og temperaturer som går kraftig opp, inn mot helgen. I indre strøk av Finnmark har gradestokken ligget på under 40 grader, men nå stiger det til rundt minus 5.

– Det kan ikke kaldes mildvær, akkurat, men det bli en voldsom endring. Lavtrykkene presser kaldluften ut fra vidda, sier vakthavende meteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt til NTB.

OBS-varsel i Nordland

Det blir mye vind og vær inn mot helga. Langs kysten fra Vestlandet blir det sørvestlig kuling, mens det blåser opp mot full storm i Nordland og Sør-Troms og i nordlige kystområder i Finnmark.

– Det vil bli kraftig vind, og med snø i lufta blir sikten dårlig for bilistene. Vi har lagt ut OBS-varsel for Nordland, sier Thyness.

Også i sør vil man merke vinden, med kuling fra Skagerrak som blåser inn fra Lindesnes helt opp mot Oslofjorden.

Sludd og regn

Mildværet fører også med seg en del nedbør i løpet av de nærmeste par dagene. Men temperaturene blir så høye at det i mange kystnære områder vil komme som regn.

– Fra Sør-Troms, Nordland og helt ned mot Vestlandet vil det komme nedbør. Det starter kanskje som snø eller sludd, men vil gå over til regn i lavlandet, sier Thyness.

I indre strøk på Østlandet er meteorologene litt usikre på om kulda blir liggende såpass at det blir snakk om underkjølt regn. Uansett kan det være lurt også her om bilister er litt ekstra oppmerksomme, mener Thyness.

– Og i fjellstrøkene i Sør-Norge vil det komme snø. I kombinasjon med vind og snøfokk, kan det blir vanskelige kjøreforhold, sier hun.

Vinder løyer over helga

Det verste er over i løpet av lørdag, ifølge langtidsvarselet. Inn i neste uke, vil vær og vind roe seg betraktelig.

– Det er inngangen til helga som blir særlig urolig, og starten på neste uke ser det ut til å bli mindre vind. Da kan kanskje temperaturene gå litt ned igjen i nord, men i Sør-Norge blir det fortsatt mildt og trolig temperatur på plussiden på dagtid, sier Thyness.