- Det er ganske dyrt. Men jeg tror de fleste ikke bryr seg så mye om prisen, sier kjøreskoleelev Mildrund Halgunset (17).

Uvanlig høy

Sammen med lærer Jens Omland fra Orkdal trafikkskole er hun på Esso Melhus. Der spratt prisene opp i dag til 16,09 kroner for bensin og 15,10 kroner for diesel. Sjåførlærer Omland fylte diesel på kjøreskolebilen, og svarer selvfølgelig på spørsmålet om han synes dieselprisen er høy.

At bensinprisen er over 16 kroner literen, er ikke noe nytt. Det har også skjedd tidligere når oljeprisen har vært høy. Men en dieselpris på over 15 kroner literen, er nytt. Etter nyttår inntrådte de nye avgiftsøkningene på drivstoff. Gjennom uka svinger drivstoffprisene, og ofte er laveste nivå på mandag morgen. I dag torsdag gikk prisene opp, og det var ikke så mange som tanket hos Esso Melhus.

- Jeg synes prisen er for høy, sier en kunde som nettopp har fylt diesel.

Les også: Skiltet med 68 kroner literen for bensin

Tror ikke at folk bryr seg

Bestyrer Grete Ofstad ved Esso Melhus tror imidlertid at folk flest ikke bryr seg så mye om den nye avgiftsøkninga.

- Folk fyller full tank fordi det er så kaldt. Prisen på drivstoff er helt grei, sier Ofstad.

Les også: "Fyllefest" på mandager

Ofstad har selv dieselbil, og kjører ikke så ofte bil. Hun bor på Kvål, og dermed ikke i gangavstand til bensinstasjonen hun driver i Melhus sentrum. Familiens mest brukte bil er en elbil som ektemannen har.

Les også: Avgiftsfri diesel er dyrere enn vanlig diesel