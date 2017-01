Åpner for 18-åringer

- Det er ingenting for ungdommer under 20 år å finne på på fredager og jeg kommer derfor til å ha 18-årsgrense på fredagene, sier Selcuk Ackay som driver Kvål bar.

Ulike aldersgrenser

Før jul fikk Ackay skjenkeløyve for Kvål bar, og han kan servere øl, vin og brennevin. Når det er brennevinsservering, er nedre aldersgrense 20 år. Erfaringa til Akcay at det kommer ungdommer i alderen 18–20 år, og han ønsker å gi et tilbud til også dem. Fra fredag av innfører han 18-årsgrense, mens lørdagene fortsatt vil ha 20-årsgrense og muligheter til å kjøpe sterkere drikke enn vin.

- På lørdagene blir det ofte levende musikk, og disse kveldene er beregnet på et voksent publikum. Denne lørdagen kommer bandet Take Away, forteller Ackay.

Ackay håper at folk vil benytte seg av tilbudet på Kvål. I fjor startet han take away for pizza og andre småretter, og i nabolokalet innredet han pub.

Tillatelse til å bruke lokalet til bar og skjenkeløyve er på plass, og Akcay er svært takknemlig for at alt ordnet seg til slutt. 35 av 37 i kommunestyret stemte for å gi Akcay skjenketillatelse. Tidligere har han fått midlertidig skjenkeløyve.

Besøk av skjenkekontrollen

Skjenkekontrollen har allerede vært på besøk, og Ackay sier at alt var i orden.

- Jeg har drevet i bransjen i mange år og jeg kjenner alkoholreglene, sier Ackay.