Politiet beklager etter Melhus-drapet

– Politiet skulle hatt en mer foroverlent holdning til saken og den skulle vært fulgt opp mer aktivt, og med høyere kompetanse. Samlet sett skulle det blitt gjort med høyere kvalitet, sier leder Jan Egil Presthus i Spesialenheten for politisaker til NRK.

Stilte spørsmål

Spesialenheten kom 23. desember fram til at det ikke er grunnlag for å reagere med foretaksstraff overfor politidistriktet, skrev Trønderbladet. Spesialenheten reiste likevel spørsmål om politiet har håndtert saken i forkant av drapet på en kvalitetsmessig god måte og om Naseri fikk den beskyttelsen hun hadde krav på.

– Sterkt beklagelig

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt sier han tar Spesialenhetens kommentarer på største alvor og beklager at etterforskningen ikke var av høy kvalitet.

– Det er sterkt beklagelig, men slike saker vil politiet med jevne mellomrom komme opp i, og det er vanskelige og krevende oppgaver som hele tiden må tas, sier Moe.

Anmeldte mannen for trusler

Nilofer Naseri ble kvalt og knivstukket i sin leilighet i Melhus sentrum høsten 2015. Den 29 år gamle ektemannen ble dømt til 13 års fengsel for drapet. Naseri anmeldte ektemannen for vold og trusler i juni 2015, og hun anmeldte ham igjen for trusler bare timer før hun ble drept.