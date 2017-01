Får bygge på hytta

Det er Berit Konradsen søkte Midtre Gauldal om å få bygge på hytta si, som ligger i Budal. Nærmere bestemt ved Flatåsen, sørvest for Enodden. Den ble satt opp rundt 1967.

I LNF-område nær elva

Hytta, som Konradsen tok over etter sin mor, er i dag på 74,6 kvadratmeter. Konradsen søkte om å få bygge på hytta med 32,5 kvadratmeter. Påbygget skal komme i sørlig retning, i det som hovedsakelig er et skogsområde. 20 kvadratmeter av påbygget vil romme en stue, mens resten vil være en altan med overbygd tak. Hytta ligger 11 meter fra elva.

Hytta ligger i et Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), hvor man i dag ikke kan sette opp nybygg eller gjøre en vesentlig utvidelse. Konradsen argumenterer i sin søknad for at påbygget ikke er en vesentlig utvidelse, og at det ikke vil påvirke tilgjengeligheten til elva for allmennheten.

Det har ikke kommet inn noen høringsuttalelser fra sektormyndigheter, og hyttenaboene har ingen innspill.

Ikke begeistret

Rådmannen er derimot ikke umiddelbart begeistret, og peker på at tiltaket både ligger i en LNF-sone, og innen vernesonen til Gaulavassdraget som også omfatter sideelver. Rådmannen er uenig i at det ikke er en vesentlig utvidelse av dagens hytte.

Men rådmannen går likevel med på å gi tillatelse til påbygget. Fordi hytta allerede er bygd, og at påbygget ikke vil påføre området særlig større konsekvenser. Dermed gir kommunen dispensasjon til å bygge på hytta, noe også Næring-, plan- og miljøutvalget enstemmig sa ja til under sitt desembermøte.