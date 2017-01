E39 på Klett blir lagt om

Natt til 12. januar blir det ny kjørerute for dem som ferdes langs E39. Da legges E39 på Klett over i den nye traseen.

Den midlertidige traseen tar av ved brua over E39, og går inn til området med bensinstasjon og hvileplass for lastebilsjåfører. Der blir det ei midlertidig rundkjøring. Bilistene skal så kjøre mot dagens rundkjøring på Klett. Eksisterende E39-strekning stenges for ordinær trafikk, men blir åpen for anleggstrafikk, opplyser Statens vegvesen.

Slik vil E39 på Klett bli fram til neste vår. Årsaken til den midlertidige traseen er at elva Søra skal legges i rør, og så skal det bygges en ny gang- og sykkelundergang under framtidig E39.

Som tidligere omtalt er hele veisystemtet mellom Trondheim og Melhus under omgjøring, og våren 2019 skal E6 og omliggende veier være ferdig bygd.