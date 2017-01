Dagtoget på Dovrebanen ble stående

Toget som gikk fra Trondheim før i dag, står nå stille mellomBerkåk og Oppdal

Ifølge NSB har det oppstått en teknisk feil med toget, og at det må påregnes forsinkelser. Toget skal være uten strøm. Meldinga om den tekniske feilen kom til presseavdelinga i NSB klokka 14.45.

Pressevakt Gina Scholz i NSB opplyser at det er en feil med togsettet slik at det ikke har strøm, og at det er gjort forsøk i en time på å reparere feilen.

- Dessverre står toget slik at de ikke ut passasjerene ut av toget, sier Stolz.

Ifølge Stolz kommer et tog til stedet, for å forsøke å få i gang toget som står. Klokka 16.18 kom toget i gang igjen.

Togtrafikken nord for Berkåk skal ikke være berørt av togstansen.