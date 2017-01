Brøytestikker på kanten

Er ikke brøytestikkene i veikanten plassert for langt ut på veiskuldra? undrer en leser som kjører fylkesveg 736 mellom Melhus og Rødde daglig, etter flere utforkjøringer på veistrekningen i løpet av de siste dagene.

Stikkene er plassert godt utenfor asfalten, helt ut til kanten mot grøfta.

Les også: Brøytebilen kjørte av veien

Les også: Ugle i peisen

–Brøytestikkene står der så brøytebilene ikke skal kjøre utfor, og de brøyter 10-20 centimeter innenfor stikkene, forteller byggeleder for funksjonskontrakten for fylkesveiene i Gauldal og Oppdal, Per Olav Krogstad.

Det er med andre ord ikke meningen av bilene skal kjøre helt ut til stikkene – da er det kort vei ut i grøfta.

–Utenfor asfalten er det en flat gruskant, og det er i denne kanten stikkene blir plassert, sier Krogstad.

Holder man seg godt innenfor stikkene, er man dermed sikret å holde seg på veien.