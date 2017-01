Nytt bomtrøbbel på pendlerparkeringen

Pendlerparkeringa er ved Melhus skysstasjon, og er for pendlere som deltar i et pilotprosjekt. Pendlere som vil benytte plassen, har meldt seg på pilotprosjektet og skal etter hvert kunne bruke en app for å bestille plass. Bommene skal gå opp når den forhåndsregistrerte bilen kommer til parkeringsplassen.

Utbedring

Imidlertid har bommene stått åpne siden før jul, og rådgiver Lars Fabricius i Sør- Trøndelag fylkeskommune forteller at det foregår en utbedring av det elektriske anlegget. Hensikten er bedre sikring mot strømbrudd.

– Mens vi utbedrer, lar vi bommen stå åpen for å unngå feil, opplyser Fabricius.

Skal stenges igjen

– Kan også uregistrerte pendlere bruke plassen siden bommene står åpne?

– Er bommen åpen om morgenen, så er det bare å kjøre inn og den blir åpen hele dagen. Men straks vi stenger bommen (i løpet av en natt) så vil det kun være tilgang for registrerte brukere neste morgen, forteller Fabricius.

Parkeringsplassen der pendlere skal bruke en app for å bestille plass og er dermed sikret parkeringsplass, er et spleiselag mellom offentlige aktører, og Melhus kommune har betalt en fjerdedel av kostnadene. Den ble tatt i bruk i oktober, og fylkeskommunen har satt et tak på 150 som får delta i pilotprosjektet. 57 plasser er til rådighet.