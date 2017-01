En buss hadde stoppet i en sving i Frødalen mellom Ler og Klæbu i 16-tida tirsdag ettermiddag.

En tipser opplyser at det var en skolebuss og at den kunne komme brått på. Falck var på stedet, og det så ut til å være problemer med et hjul.

