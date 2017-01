Plastsekk-striden er løst

– Vi er blitt enige om en løsning, og er enige om å fortsette samarbeidet, sier driftssjef Kåre Jon Langberg ved Coop Oppdal.

Ordførerreaksjon

I høst varslet Coop Oppdal at ordninga med at kunder kunne finne stativ med plastsekker fra Envina, i Coop Oppdals butikker. Daglig leder Langberg sa opp avtalen, og han mente at Envina betalte for lite for at stativene skulle få stå ute i Coop Oppdals butikker. Oppsigelsen av avtalen fikk ordfører Sivert Moen og ordfører Gunnar Krogstad til å reagere, og de kom med ei sterk henstilling om at også Coop Oppdals kunder burde finne plastsekkene fra Envina i butikkene. Coop Oppdal har butikker på strekninga Singsås-Ler.

Plastsekkene er beregnet på Envinas abonnenter når plastavfall skal sendes med papirdunken.

– Stativene med sekkene vil stort sett stå i inngangspartiet i butikkene. Hva avtalen økonomisk sett går ut på, er en forretningshemmelighet, sier Langberg.

Daglig leder Erik Fenstad i Envina har ønsket at Coop Oppdal skal fortelle om den nye avtalen, og han antyder at den økonomisk sett er som før.

Gjelder i tre år

Avtalen gjelder for tre år, og disponent Langberg forteller at det ble ei løsning som Coop og Envina er fornøyde med.

– Det har vært få innspill fra abonnentene siden avtalen gjaldt ut året og folk fant sekker i butikkene. Jeg tror de fleste abonnentene har følt at Envina burde distribuert sekkene siden sekkene er en del av abonnementet. I en tidlig fase fikk folk plastsekkene levert på døra. Nå har vi funnet ei grei løsning, og ordninga fortsetter som før til glede for forbrukerne, Coop og Envina, sier Langberg.

