Fornøyd med julehandelen

– Julehandelen har vært veldig bra, og desember ble en god måned, sier driftssjef Kåre Jon Langberg i Coop Oppdal.

Coop Oppdal har blant annet butikk på Støren, og driftssjefen forteller at det mandag har pågått varetelling. Omsetningstall for julehandelen var ikke helt klar ennå. Men ifølge Langberg ligger det an til et godt resultat.

Skarpere konkurranse

– På Støren var det litt spesielt siden Rema etablerte butikk der.Vi var spent på grunn av netthandelen, og det var skarpere konkurranse på Støren på grunn av Rema. Vi er kjempegodt fornøyd med omsetninga vår, og vi føler at det ble en veldig bra julehandel, sier Langberg.

Godt boksalg

Hvilke trender som peker seg ut når det gjelder julehandelen, er altså ikke helt klart ennå. Imidlertid kan Langberg forteller at det har vært et godt boksalg og at det har vært godt salg av leker. Derimot har det vært stagnasjon i salget av gull- og sølvvarer.