Boller og vann til togreisende

Mandag morgen deler ansatte i det nyopprettede selskapet Bane NOR, ut drikkevann og boller til togreisende på blant annet togstoppen i Melhus sentrum og på Støren stasjon.

Flere tar tog

Bane NOR erstatter Jernbaneverket, og skal ta seg av infrastrukturen slik at togene kommer fram. Ved togstoppen i Melhus sentrum står ei gruppe ansatte fra Bane NOR for å markere den nye selskapet, og de gleder seg over at det er så mange som tar tog. Avdelingsleder Bjørn Leirfjord forteller at antall togreisende fra Melhus øker, og at det var mange på perrongen fra morgenen av.

Les også: Feirer Bane NOR på Melhus og Støren

- Antall togreisende har tatt seg opp i forbindelse med E6-arbeidet mellom Melhus og Trondheim. Bussene stamper seg fram, og folk tar tog i stedet. Vi håper at trenden med flere togreisende fortsetter etter at E6 er ferdig, sier Leirfjord.

Melhus har fått hyppige avganger, og enda flere kan det bli, forteller Leirfjord.

- Når strekninga Trondheim-Steinkjer elektrifiseres, kan det bli enda flere togavganger. Elektrifiseringa skal etter planen starte senere i år, og byggetida er fem år, sier Leirfjord.

Beredskapsterminal

Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) bygger beredskapsterminal på Støren, og dette er en av to i Trøndelag. Den andre er i Steinkjer.

- Beredskapsterminalen på Støren er snart ferdigstilt, og den er bygd i tilfelle Dovrebanen blir stengt. Da kan gods lesses av togene på Støren, sier Leirfjord mens et godstog suser forbi togstoppen på Melhus.

Melhus får ikke dobbeltspor med det første ifølge Leirfjord. Derimot skal det bygges kryssingsspor på Ler stasjon for å øke kapasiteten på sporet. Kryssingssporet er spesielt viktig av hensyn til godstogene som trenger lange kryssingsspor. Godsterminal skal bygges på Heggstadmoen, og det betyr også fornyelse av Heimdal stasjon, opplyser Leirfjord.

Les også: Se togpresten vinke farvel til toget

Tar toget

Blant dem som fikk utdelt boller og vann mandag morgen, var ei gruppe eritreiske flyktninger. Michael Tesfay forteller at de følger broren hans til toget. Broren har vært på juleferie i Melhus. Toget tar de gjerne, men de velger helst fly på lange avstander, forklarer Tesfay.

- I Eritrea er det gamle tog, sier en av dem før de begynner å fortelle at de er båtflyktninger.

De reiste i en båt med 350 personer fra Libya til Italia, og så har de kommet til Melhus der tre av dem bor.