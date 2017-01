Rolig nyttårsfeiring

Mens nyttårsfeiringa i Trondheim ga ei travel tid for politiet, er det lite i politioggen fra Midtre Gauldal og Melhus.

Operasjonsleder Rune Brandmo ved Trøndelag politidistrikt forteller at det kom inn svært få meldinger. Ei melding gjaldt et stjålet bilkjennemerke på Kvål. Videre fikk politiet melding om at en mann lå i veien på Lundamo, men da patruljen kom fram, var det ingen der. En patrulje rykket ut til en privatbolig der det var krangel.