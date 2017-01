Feirer Bane NOR på togstoppene

Mandag morgen feirer Bane NOR at det nye selskapet tar over etter Jernbaneverket, og det skjer med servering av kaffe og boller til togreisende.

59 stasjoner

Blant de togstoppene der reisende blir gjort stas på, er Melhus, Støren, Heimdal og Trondheim S.

På 59 stasjoner blir pendlere møtt av medarbeidere fra Bane Nor som ønsker overgangen til det nye selskapet ved å servere kaffe og boller. Klokka 08.30 avduker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen det nye statsforetaket, og foretar den offisielle overdragelsen av jernbaneinfrastrukturen.

Bane NOR har fått ansvar for planlegging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer ifølge ei pressemelding. Bane NOR har omtrent 4500 ansatte, og har hovedkontor i Oslo. Det er også opprettet et Jernbanedirektorat.